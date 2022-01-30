Угроза санкциями России из-за Украины не только мало способна изменить решимость Москвы, но и будет означать подрыв позиции Америки как центра глобальной экономической системы 21 века. Такое мнение высказал в The National Interest д-р Роберт Персон – адъюнкт-профессор международных отношений Военной академии США в Вест-Пойнте. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия накапливает все большее количество войск и военной техники вблизи своей границы с Украиной, а Соединенные Штаты и их союзники по НАТО отчаянно пытаются сдержать российское вторжение с помощью санкций. В связи с растущими опасениями, что дополнительные продажи оружия, военная подготовка и финансовая поддержка Украины «слишком малы, слишком поздно», чтобы остановить войну, которая станет самой разрушительной в Европе с 1945 года, разговоры перешли к требованиям жестких экономических и финансовых мер.

Несмотря на привлекательность на первый взгляд, есть веские причины скептически относиться к тому, что финансовых угроз будет достаточно, чтобы заставить Кремль отступить. Хуже того, использование санкций для наказания России, скорее всего, нанесет ущерб долгосрочным американским экономическим интересам и интересам безопасности во всем мире.

В течение почти двадцати лет Москва неоднократно давала понять, что ищет такое правительство в Киеве , которое не представляет угрозы интересам безопасности России с точки зрения военного потенциала или внешнеполитических целей. Это гораздо предпочтительнее нынешнего статус-кво с правительством в Киеве, которое открыто враждебно настроено по отношению к России и быстро углубляет свои политические, экономические и военные отношения с Соединенными Штатами и НАТО.

Поскольку Москва серьезно рассматривает возможность применения силы для достижения желаемого результата, задача западных политиков состоит в том, как убедительно сдержать Москву и заставить ее лидеров с неохотой согласиться с растущими отношениями Украины с Западом.

Меры, рассматриваемые сейчас в Вашингтоне, включают адресные санкции в отношении высокопоставленных политических и военных деятелей; санкции в отношении российских банков, особенно банков, связанных с российским государством; санкции и запрет на передачу технологий в военную и энергетическую отрасли России; запреты на операции с первичным и вторичным суверенным долгом России; блокирование завершения строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией; и исключение России из службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Многие из обсуждаемых карательных экономических и финансовых мер в случае их реализации повлекут за собой значительные издержки не только для России, но и для западных финансовых институтов. Банкиры обеспокоены тем, что меры по SWIFT вызовут неизбирательный побочный экономический ущерб, выходящий далеко за рамки прямых связей какой-либо страны с Россией.

Европейские правительства уже заявили о своей обеспокоенности многими из обсуждаемых санкций, прежде всего остановкой «Северного потока-2», что ставит под сомнение готовность союзников США к долгосрочному сохранению режима санкций, который, несомненно, нанесет ущерб странам Европы больше, чем Америке. Кремль, несомненно, видит эти трещины в альянсе, которые уже появляются, и, вероятно, сделает нелестные, но точные выводы о силе решимости Запада, что еще больше подорвет сдерживание.

Еще больше поводов для беспокойства дает долгосрочная перспектива. Если санкции не смогут сдержать российское вторжение, целью их применения будет уже не сдерживание, а наказание. Однако неясно, какой экономический ущерб будет готов вытерпеть сам Запад. Долгосрочные последствия тотальной финансовой войны против России могут быть ужасными для глобальных стратегических интересов США.

Скорее всего, это лишь ускорит переход от глобальной финансовой архитектуры, созданной и возглавляемой США, поскольку противники (и даже некоторые партнеры) ищут альтернативы, чтобы застраховаться от потенциальных рисков. Хотя влияние российской альтернативы SWIFT – СПФС – ограничено, разрабатываются планы по ее интеграции с китайской системой трансграничных межбанковских платежей (CBIBPS). Это дало бы не только Москве, но и другим странам жизнеспособную альтернативу брюссельской системе SWIFT.

Экономические субъекты по всему миру будут развивать новые сети, процессы и институты, чтобы обойти западные санкции. Не имея возможности переводить доллары для расчетов по сделкам, движение к дедолларизации международной торговли будет набирать обороты. Учитывая растущую способность Китая изменять глобальные экономические институты и методы в соответствии со своими предпочтениями, такой результат, несомненно, будет рассматриваться как «дар небес».

Если ближайшие десятилетия будут определяться соперничеством между прежде всего Китаем и США в политической, экономической и военной сферах, необходимо тщательно взвесить последствия применения санкций для наказания России за вторжение в Украину. Подрыв позиции Америки в качестве центра глобальной экономической системы в двадцать первом веке может не стоить затрат на наказание ослабевающего соперника по двадцатому веку, чью решимость, вероятно, не сдержать такими мерами.

Лидерам в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других странах придется решать эти сложные вопросы в ближайшие дни. Они не должны питать иллюзий относительно того, что экономические и финансовые санкции – это своего рода «серебряная пуля», на которую они смогут надеяться.