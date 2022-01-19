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Итальянские ученые из Международной школы перспективных исследований (SISSA) нашли способ подсчета черных дыр.

По результатам исследований оказалось, количество черных дыр во Вселенной насчитывает почти 40 квинтиллионов. Это около 1% от всей нормальной материи в наблюдаемой Вселенной. Исследования были опубликованы в Astrophysical Journal.

Ученые принимали в расчет лишь те черные дыры, которые образуются в результате эволюции одиночных или двойных звезд. Также изучались их слияния, количество которых можно оценить по гравитационно-волновым данным.

Специалисты отметили, что самые массивные черные дыры звездной массы образуются в результате слияния двойных черных дыр в скоплениях звезд.

Исследование черных дыр играет важную роль в понимании Вселенной. Оно помогает сформировать представление о эволюции космического пространства.

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  • Анна
  • 19.01.2022
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