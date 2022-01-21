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Расшифровка древних рукописей с помощью искусственного интеллекта показала большую эффективность. Российские учёные смогли расшифровать тибетские манускрипты с помощью компьютерной программы с точностью в 94%. Такое заявление сделал председатель Сибирского отделения Академии наук Валентин Пармон. 

Собрание уникальных древних тибетских рукописей находится в столице Бурятии Улан-Удэ. По словам учёного, искусственный интеллект для расшифровки таких текстов применили впервые в мире. Всего было исследовано около 500 страниц. Это материалы разного рода: религиозные, медицинские, дидактические тексты и другие. Высокую точность машинного перевода подтвердили другие методы дешифровки, которую применяют специалисты.  

Предполагается, что искусственный интеллект теперь задействуют для расшифровки и изучения рукописей на старомонгольском языке. Сейчас в архивах на нём хранится огромная масса текстов, однако специалистов по этому языку осталось крайне мало. Между тем в этих рукописях содержится уникальная историческая информация по истории Бурятии и Монголии. 

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