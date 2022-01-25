читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские учёные нашли объяснение кружению животных. Оно характерно для насекомых, червей и рыб. Исследователи установили, что таким образом группа из живых существ гораздо устойчивее к негативным проявлениям окружающей среды.  

Кружение, над причиной которого учёные бились долгие годы, представляет собой движение большого числа особей вокруг центра группы. Каков биологический смысл этого процесса, было непонятно до недавнего времени.  

Учёные из Сколковского института создали модель, к которой подключили самообучающийся искусственный интеллект. Перед “особями” в искусственной популяции поставили задачу не отходить далеко от центра группы и от собственных соседей. Через какое-то время в компьютерной модели возникло то самое кружение.  

 По мнению специалистов, сохраняя таким образом коллектив, живые организмы минимизируют воздействие на него пагубных природных явлений, таких как ветер или течение и тем самым сохраняют большую часть особей в этом коллективе.  

Вам может понравиться

В США предложили добывать на Луне полезные ископаемые

Компания Lunar Resources предложила использовать Луну для добычи полезных ископаемых. На Луне можно найти все металлы, которые есть и на Земле. При этом в настоящее время на Луне отсутствует конкуренция,
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные обнаружили на подсолнухах невидимые для людей узоры

Учёные из Великобритании установили, что на подсолнухах имеются невидимые человеческому глазу узоры. Как сообщается, расположены узоры на лепестках растений, но увидеть их возможно лишь в ультрафиолетовом свете. Учёные изучили около
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные открыли новое свойство воды, которое может стать основой для охлаждающих устройств нового типа

Открытие, дополнившее представление о водном эффекте, который был описан ещё в 18 веке, сделали учёные из университета Виргинии (США). В будущем его могут использовать при создании охлаждающих систем для транспорта,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 января – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 25 января – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 25 января – пасмурно, до -13 °C | Армавир: погода, 25 января – небольшой снег, до -1 °C |