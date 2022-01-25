Российские учёные нашли объяснение кружению животных. Оно характерно для насекомых, червей и рыб. Исследователи установили, что таким образом группа из живых существ гораздо устойчивее к негативным проявлениям окружающей среды.

Кружение, над причиной которого учёные бились долгие годы, представляет собой движение большого числа особей вокруг центра группы. Каков биологический смысл этого процесса, было непонятно до недавнего времени.

Учёные из Сколковского института создали модель, к которой подключили самообучающийся искусственный интеллект. Перед “особями” в искусственной популяции поставили задачу не отходить далеко от центра группы и от собственных соседей. Через какое-то время в компьютерной модели возникло то самое кружение.

По мнению специалистов, сохраняя таким образом коллектив, живые организмы минимизируют воздействие на него пагубных природных явлений, таких как ветер или течение и тем самым сохраняют большую часть особей в этом коллективе.