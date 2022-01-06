Имя губернатора Александра Беглова стало самым часто упоминаемым в СМИ из-за регулярных скандалов в 2021 году.

По данным портала «Медиалогия» и газеты «Петербургский Дневник», чаще всего градоначальника упоминали в прессе. Правда, в основном, в связи с разрушающимися памятниками Петербурга, неубранным городом и провальными реформами. Всего в СМИ имя Беглова употреблялось около 190 тысяч раз.

Самой скандальной оказалась новость о том, что Северную столицу собираются внести в книгу рекордов Гиннеса по количеству развалин в центре города. В число разрушившихся зданий внесли комплекс Конюшенного ведомства и Апраксин двор.

Такое положение дел говорит о полной несостоятельности администрации Петербурга под руководством Беглова. Петербуржцев возмутило наплевательское отношение властей города к исторической составляющей Северной столицы.