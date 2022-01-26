читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия намерена подготовить и направить три экспедиции на Венеру. Последняя из них должна закончится “фантастическим сюжетом” доставки на Землю грунта с этой планеты. Об этом рассказал научный директор Института космических исследований Российской Академии наук Лев Зелёный. 

По его словам, миссии на Венеру должны состоятся с 2029 по 2034 годы. Это не будут разрозненные экспедиции. Речь идёт о целой программе исследований, уточнил учёный. Среди проектов, которые планируется реализовать – создание станции, которая сможет в автоматическом режиме в экстремальных условиях венерианской атмосферы проработать около двух месяцев, а также спуск возвратного летательного аппарата, который сможет взять образцы грунта и доставить их на землю. 

Активное исследование Венеры началось ещё в 60-е годы прошлого века. Несмотря на то, что учёным удалось получить немало информации о планете, многое ещё остаётся загадкой. На Венере крайне сложные условия, которые мешают работать аппаратуре. В частности, давление на поверхности планеты в более чем в 90 раз выше земного. 

Вам может понравиться

Очки, которые позволяют слепым “видеть”, разработали в Германии

Гарнитура, которая позволяет незрячим людям ориентироваться в пространстве, успешно прошла тестовые испытания. С помощью инфракрасного спектра новый девайс может указывать расстояние до предметов.   Аппарат разработала группа исследователей из Технического университета

В Сочи врачи установили обезьяне в мозг чип для восстановления зрения

Российские учёные впервые поставили павиану имплант, который предназначен для слепых и слепоглухих людей. Об этом рассказала пресс-служба Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Как сообщается, обезьяне был поставлен имплант ELVIS. Его разрабатывали
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

В Японии разработали маску, которая светится при контакте с коронавирусом

Японские учёные разработали маску, которая начинает светиться при контакте с коронавирусом. По словам руководителя команды учёных Ясухиро Сукамото, такая маска позволяет не только защититься от частиц вируса, но и помогает
  • Анна
  • 24.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -8 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C |