Россия намерена подготовить и направить три экспедиции на Венеру. Последняя из них должна закончится “фантастическим сюжетом” доставки на Землю грунта с этой планеты. Об этом рассказал научный директор Института космических исследований Российской Академии наук Лев Зелёный.

По его словам, миссии на Венеру должны состоятся с 2029 по 2034 годы. Это не будут разрозненные экспедиции. Речь идёт о целой программе исследований, уточнил учёный. Среди проектов, которые планируется реализовать – создание станции, которая сможет в автоматическом режиме в экстремальных условиях венерианской атмосферы проработать около двух месяцев, а также спуск возвратного летательного аппарата, который сможет взять образцы грунта и доставить их на землю.

Активное исследование Венеры началось ещё в 60-е годы прошлого века. Несмотря на то, что учёным удалось получить немало информации о планете, многое ещё остаётся загадкой. На Венере крайне сложные условия, которые мешают работать аппаратуре. В частности, давление на поверхности планеты в более чем в 90 раз выше земного.