Ровно 80 лет назад было создано четвертое Управление НКВД-НКГБ СССР, которое внесло большой вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. Именно на него была возложена организация грамотной зафронтовой работы органов государственной безопасности, говорится в сообщении ФСБ.

Управление широко задействовало опыт войны 1812 года. Именно тогда впервые появились разведывательно-диверсионные и ударные группы, которые в тесном сотрудничестве с партизанскими отрядами громили французов по всем фронтам.

Возглавлял Управление давно ставший легендой старший майор госбезопасности Павел Судоплатов. Именно он организовал работу «летучих отрядов» таким образом, что земля под ногами у оккупантов горела в буквальном смысле этого слова. Специальная подготовка участников диверсионных групп позволяла оттачивать до совершенства боевые навыки, благодаря чему они могли вступать в столкновение с превосходящим по силам противником в любое время дня и ночи и в любых погодных условиях.

Первые бои «летучие отряды» приняли у стен Москвы. После этого они прошли всю Европу, занеся себе в актив сотни эшелонов противника, пущенных под откос, тысячи ликвидированных солдат и офицеров врага, а также разного рода предателей и пособников, огромное множество взорванных военных объектов оккупантов.