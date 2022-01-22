США, Великобритания, а теперь и страны Прибалтики передают Украине переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы американского производства, мотивируя это «угрозой российского вторжения». Но при этом в Украине есть большие проблемы с попаданием оружия «не в те руки», предупреждает в статье для Forbes британский журналист Дэвид Хэмблинг. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многие аплодировали правительству Великобритании за его решительные действия на этой неделе по оказанию военной помощи Украине. В то время как Германия продолжает блокировать экспорт оружия в Украину, C-17 Королевских ВВС совершили специальные рейсы для доставки партии столь необходимого украинцам легкого противотанкового вооружения. Позже на той же неделе Вашингтон разрешил странам Балтии также отправить на Украину переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы американского производства.

Но поспешное перебрасывание легко переносимого оружия в район, известный криминальным оборотом военной техники, может плохо кончиться.

В Украине большая проблема с попаданием оружия не в те руки, а воровство происходит в промышленных масштабах. По данным Обзора стрелкового оружия, в Украине насчитывается около 1,2 миллиона единиц легального огнестрельного оружия и около 4 миллионов единиц – незаконного, причем в этой категории много полностью автоматического оружия.

Такое оружие — большой бизнес.

«Считается, что Украина имеет один из крупнейших рынков торговли оружием в Европе. Хотя он долгое время был ключевым звеном в мировой торговле оружием, его роль только усилилась с началом конфликта на востоке Украины», – говорится в общемировом Индексе организованной преступности.

Большую часть оружия на украинском черном рынке можно отнести к предыдущему раунду конфликта в стране. Как правило, это образцы, произведенные в советское время и похищенные с военных складов, в том числе на пророссийской стороне. К счастью, это оружие в основном осталось на территории Украины, а не экспортировалось.

Большая часть проблемы возникла из-за оружия, спрятанного так называемыми «добровольческими батальонами». Эти группы иногда не доверяли киевскому правительству и предпочитают поддерживать свои собственные запасы оружия, которые периодически обнаруживаются. Например, не так давно мужчина, искавший грибы в лесу, нашел тайник с парой противотанковых гранатометов РПГ-18, которые он передал полиции. Подобные находки были сделаны и в других местах.

Некоторые из вооружений оказались в руках террористов. Украинские власти признали ранее Грегуара Муто виновным в попытке контрабанды оружия, в том числе ракетных установок, для террористического акта во Франции в 2016 году. В 2019 году двое украинских солдат пытались продать партию оружия, включая 15 реактивных зарядов РПГ-22, всего за 75 000 украинских гривен (около 2 900 долларов). В 2020 году военнослужащий ВСУ в Одессе украл несколько предметов, в том числе гранаты и противотанковые мины.

Комплексы NLAW («легкое противотанковое оружие следующего поколения»), поставляемые Великобританией, могут стать новой привлекательной целью для воровства. Орудие для стрельбы с плеча имеет усовершенствованную систему наведения, в отличие от старых РПГ, и может поразить танк на 800 метров. У него достаточно мощная боеголовка, чтобы поразить современные российские танки, даже оснащенные динамической защитой и другими средствами противодействия.

Конечно, NLAW и другое западное снаряжение, скорее всего, попадут в элитные подразделения и будут находиться под пристальным наблюдением. Но война – дело крайне ненадежное. Любой предмет стоимостью более 25 000 долларов, который можно легко спрятать в багажнике автомобиля, представляет особый риск при наличии активного рынка.

Это был бы наихудший сценарий, но прецеденты, безусловно, есть. В 1980-х годах США поставили переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» бойцам в Афганистане, чтобы отбиваться от советских боевых вертолетов. Но «Стингеры» уже вскоре начали появляться на международном черном рынке в Пакистане. Это вынудило ЦРУ приложить серьезные усилия, чтобы выкупить их обратно, хотя и не увенчалось успехом, поскольку многие ракеты уже были куплены.

«Предоставление Украине необходимого оборудования может помочь сдержать российское вторжение. Но предоставление им портативного, смертоносного, дорогостоящего снаряжения, которое может оказаться в чужих руках, может оказаться актом, о котором Великобритания пожалеет», – заключает Хэмблинг.