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До конца 2022 года подводная лодка «Белгород», которая станет носителем беспилотников «Посейдон», завершит испытания и вполне может поступить на вооружение ВМФ РФ. За это время российские инженеры планируют сделать «торпеды Судного дня» еще смертоноснее, чем они есть сейчас, пишет издание EurAsian Times.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», эксперты написали, что специально для подводных лодок, которые станут потенциальными носителями «Посейдонов», строится военно-морская база. На ней АПЛ смогут пополнять запас ядерных беспилотников, увеличивая угрозу для противника в несколько раз.

Авторы отметили, что даже одна «торпеда судного дня» может нанести мощный удар по Соединенным Штатам. «Посейдон» несет ядерную боеголовку, мощность которой составляет две мегатонны. Этого вполне достаточно, чтобы смыть в океан прибрежные города Америки, устроив в непосредственной близости от них термоядерное цунами.

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