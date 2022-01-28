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Подводная лодка «Белгород», которая уже летом может быть включена в состав российского флота, способна нанести сокрушительный удар по НАТО. Причем сделать это она может несколькими способами сразу, пишет индийский портал EurAsian Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напомнили, что именно «Белгород» сделают первым носителем подводных беспилотников «Посейдон», уже успевших стать ночным кошмаром США и НАТО. Способность этих аппаратов вызывать термоядерное цунами пугает Запад, так как после подобной атаки прибрежные города могут быть сметены с лица земли.

Но не только «Посейдоны» вызывают страх у Североатлантического альянса. Помимо этого, АПЛ «Белгород» будет нести глубоководные аппараты, способные отрезать Великобританию и другие государства НАТО от окружающего мира. Для этого им достаточно повредить кабели, проложенные по дну океана.

Уникальные возможности субмарины позволят ей выполнять самые сложные и секретные задачи, которые обеспечат победу РФ в любом противостоянии с Западом.

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