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Даже если Россия разместит свои ядерные ракеты на Кубе и в Венесуэле, никакого военного преимущества это ей не даст. Зато в политическом плане такой шаг станет мощным элементом сдерживания и ответом на угрозу РФ со стороны Североатлантического альянса, уверен военный эксперт Константин Сивков. Также стратегические боезаряды в 90 морских милях от побережья США станут серьезным инструментом давления на политические элиты Америки.

Сивков также очертил круг проблем, с которыми может столкнуться Россия, размещая ракеты на Кубе. Между РФ и этой страной практически не налажены коммуникации. Помимо этого, США, имея полное превосходство рядом со своими границами. Могут сделать что угодно, чтобы нарушить любые имеющиеся коммуникационные связи. Поэтому смысла в ракетах на территории Латинской Америки практически нет.

В то же время, первый ядерный удар в случае полномасштабной войны скорее всего будут наносить Соединенные Штаты, отметил эксперт в беседе с журналистами издания «Военное дело». Поэтому Россия сможет атаковать Америку в ответ ракетами с подлетным временем около 5 минут.

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