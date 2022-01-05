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Плохой холестерин способен запустить в человеческом организме воспалительные процессы, уверены медики центра Alliance Foot and Ankle Specialists. Подробности рассказали журналисты издания Daily Express.

Давно известно, что плохой холестерин негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако эксперты отмечают, что важно также обращать внимание на состояние сухожилий, которые тоже могут воспалиться.

Они пояснили, что больше всего страдает ахиллово сухожилие, которое подвергается высоким нагрузкам. Как и другие сухожилия, оно представляет собой своеобразную «резинку», соединяющую кости с мышцами и обеспечивающую их согласованную работу во время движения.

Тендинит, который возникает из-за плохого холестерина, приводит к раздражению сухожилия. Что в свою очередь вызывает болезненные ощущения в ногах, чувство слабости в голени или отек пятки.

Врачи порекомендовали сделать анализ крови, чтобы узнать уровень холестерина. Нормальным показателем считается его концентрация 5 кмоль/л или меньше. Чтобы не допускать повышения уровня или снизить увеличившийся холестерин, нужно употреблять в пищу овес и сою, овощи и фрукты, ячмень и орехи. Также хорошо действуют на организм станолы и продукты питания со стерином.

Также безо всякого риска повысить холестерин можно употреблять жирную рыбу, авокадо, цельные семена.

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