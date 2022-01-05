Ориентируясь на приложение Zoe Covid Study британские медики назвали два новых симптома коронавирусной инфекции, которые принес с собой штамм «Омикрон». Подробности о них рассказало издание Daily Express.

Профессор генетической эпидемиологии в лондонском Королевском колледже Тим Спектор пояснил, что при «Дельте» и других штаммах не проявлялись такие признаки заболевания, как тошнота, небольшое повышение температуры тела, рвота и головная боль. Также у пациентов, инфицированных «Омикроном», наблюдается практически полная потеря аппетита.

Со Спектором не согласны другие британские эксперты, которые утверждают, что рвота и потеря аппетита наблюдаются очень редко. Также, по их мнению, неправильно считать признаком заражения «Омикроном» появление на разных участках тела сыпи. Она тоже встречается далеко не у всех пациентов и может возникать из-за каких-то особенностей организма.