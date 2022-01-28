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Подводная лодка «Белгород», поступление которой на вооружение ВМФ РФ запланировано на лето 2022 года, представляет опасность для всего коллективного Запада. Но больше остальных от нее может пострадать Великобритания, уверен военный эксперт Роб Кларк.

Он пояснил, что «Белгород» станет самым большим атомоходом в мире и вдвое превзойдет по габаритам любые британские субмарины. Это означает, что на борту АПЛ Россия собирается разместить компактные глубоководные аппараты.

По словам Кларка, в распоряжении РФ имеются подобные мини-подлодки, способные погружаться на дно океана. Это создает реальную угрозу изоляции Великобритании от остального мира. Аппараты могут повредить кабели, от которых напрямую зависит связь Соединенного Королевства с другими государствами и ее экономика.

Также Кларк напомнил, что «Белгород» будет нести на борту несколько подводных беспилотников «Посейдон», которые при взрыве устраивают термоядерное цунами рядом с побережьем. Из-за этого субмарину уже сейчас называют «убийцей городов»,

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