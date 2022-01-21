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НАТО строит планы по захвату Калининграда, не подозревая, что в гипотетической войне за этот регион у России будет сильный союзник. Благодаря ему она не только отобьет атаку, но и перейдет в мощное контрнаступление, пишет китайское издание Baijiahao.

Авторы отмечают, что США и Альянс достаточно низко оценивают свои шансы захватить Калининградскую область, так как там расположены передовые средства ПВО России, ОТРК «Искандер» и другое современное вооружение. Однако они все же могут решиться на проведение наступательной операции.

Одним из факторов, говорящих в пользу нападения, является равнинное расположение Калининграда, позволяющее относительно комфортно вести боевые действия. Однако США и НАТО не учитывают возможность появления у Москвы столь мощного союзника, как Китай.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что если РФ так и не удастся избежать войны с Западом, Пекин забудет о своем нейтралитете и вмешается в конфликт. Это позволит быстро отразить любые выпады Североатлантического альянса.

Напомним, что американские эксперты считают Калининградскую область и Крым наиболее защищенными регионами планеты.

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