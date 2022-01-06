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Япония вошла в шестую волну коронавируса, из-за чего количество заболевших Covid-19 стремительно растет, заявили представители Ассоциации врачей Страны восходящего Солнца. При этом совсем недавно они же сообщали о скором завершении пандемии из-за «самоликвидации» возбудителя заболевания.

В октябре-ноябре прошлого года число инфицированных действительно уменьшилось до 200 человек в сутки. Также стало значительно меньше летальных исходов, что позволило говорить о временном затишье. Однако сейчас коронавирус снова открыл сезон охоты на японцев.

За минувшие 24 часа в стране заразилось почти 4,5 тысячи человек. Эксперты отмечают, что с момента увеличения количества заболевших коронавирус распространяется с потрясающей быстротой, что не может не вызывать беспокойство.

Возглавляющий Ассоциацию врачей Японии Тосио Накагава заявил, что шестую волну спровоцировал новый штамм коронавируса «Омикрон», который более заразен, чем его предшественники.

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