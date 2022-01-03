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Три ударных БПЛА намеревались атаковать американскую авиабазу Балад в Ираке, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на журналиста Акима Апачева. Идентифицировать беспилотные аппараты не удалось.

Сейчас известно, что ударные дроны подошли практически на расстояние удара к самой крупной в Ираке американской базе, но были обнаружены. Их обстреляли с земли, поэтому беспилотники резко сменили курс и исчезли из поля зрения. Эксперт уверен, что ни одна из ракет атакующие БПЛА не задела. Военнослужащие ВС США также не пострадали.

Авторы публикации предполагают, что очередная атака на американскую базу – дело рук Ирана. Ранее он потребовал у Соединенных Штатов вывести войска из Ирака, а также пригрозил обстрелами объектов на территории страны. Также Тегеран мог задействовать для удара по базе поддерживающие его вооруженные формирования.

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