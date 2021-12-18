Обозреватели научного издания Science решили составить список из десяти наиболее громких открытий в науке, сделанных в уходящем году.

В рейтинг смог попасть новейший алгоритм на базе ИИ, который способен создавать высокоточные 3D-структуры белков и проводить их расшифровку. Затем идет технология обнаружения частиц ДНК животных в образцах почвы, давшая возможность обнаружить новейшую линию генома неандертальцев, а также выявлять пол и особенности вида даже в случае отсутствия окаменелых останков. Медики смогли успешно применить МДМА для лечения больных с психическими заболеваниями.

Впервые удалось «заставить» термоядерный реактор производить больше энергии, чем было потрачено на его запуск и функционирование. К прорывам также отнесли создание моноклональных антител, предназначенных для борьбы с SARS-CoV-2. Ученые наконец-то изучили внутреннюю марсианскую структуры и обнаружили элементарную частицу мюон, открытую около двадцати лет назад. К значительным достижениям также отнесли CRISPR-терапию, с помощью которой можно менять гены.