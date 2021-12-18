читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватели научного издания Science решили составить список из десяти наиболее громких открытий в науке, сделанных в уходящем году.

В рейтинг смог попасть новейший алгоритм на базе ИИ, который способен создавать высокоточные 3D-структуры белков и проводить их расшифровку. Затем идет технология обнаружения частиц ДНК животных в образцах почвы, давшая возможность обнаружить новейшую линию генома неандертальцев, а также выявлять пол и особенности вида даже в случае отсутствия окаменелых останков. Медики смогли успешно применить МДМА для лечения больных с психическими заболеваниями.

Впервые удалось «заставить» термоядерный реактор производить больше энергии, чем было потрачено на его запуск и функционирование. К прорывам также отнесли создание моноклональных антител, предназначенных для борьбы с SARS-CoV-2. Ученые наконец-то изучили внутреннюю марсианскую структуры и обнаружили элементарную частицу мюон, открытую около двадцати лет назад. К значительным достижениям также отнесли CRISPR-терапию, с помощью которой можно менять гены.

Вам может понравиться

Человеческий мозг может решать сложные задачи непосредственно перед сном

Группа французских исследователей определила, что наш мозг может найти решение наиболее трудных задач незадолго до сна. Специалисты отмечают, что за несколько минут до того как полностью уснуть, у людей значительно

Ученые выяснили, что омикрон-штамм коронавируса может проникать в организм грызунов

Команда исследователей определила, что найденный ранее штамм SARS-CoV-2 под названием «Омикрон» может заражать различных грызунов. Отмечается, что этот вариант смог научится пробираться в организм мышей и крыс. Применяя свои белки-шипы,

Физик Бейкер рассказал о способности мышей чуять инфракрасный свет шерстью

Ян Бейкер, физик из Британии, отметил, что некоторые виды млекопитающих, к примеру, мыши способны использовать особые волоски для отслеживания хищников в ночное время суток с использованием инфракрасных лучей. Согласно его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |