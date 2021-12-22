Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что новый закон «об улучшении жилищных условий» на самом деле может негативно отразиться на жителях Петербурга. Из-за него горожане рискуют потерять льготную очередь на предоставление квартир, поэтому проект требует доработки.

Политик считает, что очередь могут потерять участники программ по расселению коммуналок и молодежь. В обсуждаемом документе отсутствуют какие-либо четкие формулировки. Пока не известно, смогут ли указанные выше категории рассчитывать на поддержку Смольного под руководством губернатора Александра Беглова или получить жилье по договору соцнайма. Эти моменты не прописаны в законе.

«Что им останется? Обычная городская очередь, которая фактически заморожена уже почти 30 лет. Напоминаю, что сейчас жилье получают обычные очередники, вставшие на очередь до 1980 года», — заявил Вишневский.

Политик также обратил внимание на пункт, где говорится о предоставлении очередникам свободных жилых помещений коммерческого пользования. Механизм предоставления беспроцентного займа вызвал у Вишневского целый ряд вопросов, так как оказался противоречивым. Ведь чтобы попасть в очередь, человек должен доказать, что малоимущий, а для предоставления займа наоборот нужна справка о высоком доходе.