читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что новый закон «об улучшении жилищных условий» на самом деле может негативно отразиться на жителях Петербурга. Из-за него горожане рискуют потерять льготную очередь на предоставление квартир, поэтому проект требует доработки.

Политик считает, что очередь могут потерять участники программ по расселению коммуналок и молодежь. В обсуждаемом документе отсутствуют какие-либо четкие формулировки. Пока не известно, смогут ли указанные выше категории рассчитывать на поддержку Смольного под руководством губернатора Александра Беглова или получить жилье по договору соцнайма. Эти моменты не прописаны в законе.

«Что им останется? Обычная городская очередь, которая фактически заморожена уже почти 30 лет. Напоминаю, что сейчас жилье получают обычные очередники, вставшие на очередь до 1980 года», —  заявил Вишневский.

Политик также обратил внимание на пункт, где говорится о предоставлении очередникам свободных жилых помещений коммерческого пользования. Механизм предоставления беспроцентного займа вызвал у Вишневского целый ряд вопросов, так как оказался противоречивым. Ведь чтобы попасть в очередь, человек должен доказать, что малоимущий, а для предоставления займа наоборот нужна справка о высоком доходе.

Вам может понравиться

В Петербурге опасаются подорожания коммуналки после приватизации ГУП «ТЭК»

Процесс приватизации ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» перенесен на следующий год. Такое решение приняли депутаты Заксобрания. Ранее против монополизации рынка ЖКХ выступал парламентарий Борис Вишневский. Сегодня в петербургском ЗакСе обсудили поправки

Глава Жилкома Зотов считает, что петербуржцы должны выйти на уборку снега

Глава Жилищного комитета Олег Зотов переложил ответственность с коммунальщиков на жителей Санкт-Петербурга в борьбе с последствиями снежных циклонов. Чиновник напомнил о старой традиции уборки снега местными жителями. Он считает, что

Жители 157 дома на Московском проспекте пожаловались на протекающую крышу и горы мусора во дворе

Некачественное обслуживание дома №157 на Московском проспекте вынудило жильцов обратиться в прокуратуру. Они требуют наказать виновных. Люди рассказали, что почти весь дом в трещинах, а крыша усеяна дырами. Петербуржцы боятся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 22 декабря – пасмурно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 декабря – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Подольск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -19 °C | Армавир: погода, 22 декабря – пасмурно, до -5 °C |