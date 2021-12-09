ВСУ перебрасывают на Донбасс тяжелое артиллерийское вооружение, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев также усиливает свои армии на линии разграничения турецкими ударно-разведывательными дронами и танками.

По словам Захаровой, весь процесс переброски тяжелого вооружения и техники наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ, которая уже отметила всю необходимую информацию в своих отчетах.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что скопление сил Североатлантического альянса на границах России может негативно повлиять на ситуацию на Донбассе. Действия НАТО способны «вдохновить» Киев на очередные авантюры на юго-востоке страны, которые выльются в эскалацию конфликта.