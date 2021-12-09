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Россия продолжает усиливать свои войска на границе с Украиной, перебрасывая дополнительные силы из других военных округов страны, пишет американское издание The Washington Post. Ничего удивительного в этом нет, истерия вокруг ситуации с «бедным» Киевом, на который собирается «напасть злая Москва», продолжится скорее всего до весны.

Эксперты WP заявляют, что они в очередной раз подсмотрели по фотографиям со спутника перемещение российских войск, которых на границе с Украиной стало гораздо больше.

Так, в Ельне Смоленской области якобы появились новые ОТРК «Искандер», танки и артиллерийские установки. Все это было переброшено с Урала и Сибири под видом учений, однако после окончания маневров так и осталось в Смоленской области. Тот факт, что данный регион не граничит с Украиной, авторов очередной насквозь лживой публикации совершенно не смутил.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо планов «вторжения на Украину». Однако Запад продолжает ежедневно нагнетать ситуацию, выдумывая все новые сплетни о перемещении российских войск и рисуя планы «нападения».

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