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Численность российских войск на границе с Украиной внезапно возросла со 100 до 175 тысяч военнослужащих. Такое заявление сделали журналисты американского издания The Washington Post, подсчитавшие количество солдат по спутниковым снимкам.

Издание ссылается на американскую разведку, которая пояснила, что сейчас фотографии показывают развертывание 50 боевых тактических групп, которые в спешном порядке получают артиллерийские установки и танки.

Авторы отмечают, что подобная ситуация возникла фактически перед самой встречей в режиме онлайн президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Стоит отдать должное журналистам The Washington Post, которые пусть и «мелким шрифтом», но все же отметили, что перемещения войск России по своей территории не может служить доказательством возможного вторжения на Украину.

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