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Польша не даст Германии построить Четвертый рейх, заявил глава правящей партии страны Ярослав Качиньский. Его слова процитировало издание Wirtualna Polska со ссылкой на неназванный источник.

В Колонном зале польского парламента прошла встреча партии «Право и справедливость, на которой помимо всего прочего обсуждалась сложная политическая ситуация в Европе. Качиньский призвал своих однопартийцев максимально мобилизоваться, а также упомянул Германию.

По его словам, ФРГ намеревается использовать Евросоюз в качестве «бундесмашины» для достижения исключительно собственных целей.

Также на встрече выступил глава МИД Марцин Пшидач, который заявил, что Германия с новыми политиками у власти будет максимально расширять интеграцию государств ЕС, что сделает их полностью зависимыми и лишит суверенитета.

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