Турция распространяет свое влияние и проводит политическую экспансию с активным использованием беспилотников Bayraktar TB2. Ударно-разведывательные дроны стали для нее инструментом для удовлетворения имперских амбиций Реджепа Тайипа Эрдогана, уверены журналисты издания «Взгляд».

Военный обозреватель Владимир Аватков пояснил, что «Байрактары» являются сейчас «венцом» оборонно-промышленного комплекса Турции. Они идеально подходят для небогатых государств, участвующих в региональных либо внутренних конфликтах, дают возможность одержать победу с минимальными финансовыми затратами.

Сам президент Турции Эрдоган заявляет, что по производству беспилотников его страна входит в тройку лидеров в мире. Если он и лукавит, то лишь немного. Турция лишь немного уступает Соединенным Штатам, Китаю и Израилю, что является весьма серьезным достижением. Потому что буквально несколько лет назад она проигрывала всем без разбору, а беспилотники покупала у Тель-Авива.

Помимо БПЛА, Анкара разработала собственный танк «Алтай», целый ряд новейших ракет, вертолет АТАК. Кроме того, в ее актив можно занести создание авианосца и весьма эффективные шаги по развитию боевых дронов.