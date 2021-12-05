Киев перебрасывает на Донбасс как минимум 17 дополнительных танков Т-64, пишет портал Avia.Pro. Журналисты ссылаются на отчет международной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая зафиксировала переброску боевых машин железнодорожным транспортом.

Представители миссии отметили, что танки Т-64 прибыли на ж/д станцию в населенном пункте Бахмут (ранее – Артемовск). В этом же направлении Украина ранее перебросила около сотни боевых машин. Столь масштабная передислокация бронетанковых подразделений может указывать на подготовку к наступательной операции.

К Бахмуту также было переброшено несколько десятков единиц артиллерийских орудий, сообщает портал Avia.Pro. Напомним, что Киев игнорирует Минские соглашения, а в воскресенье на линии разграничения появилась оперативная группа Генштаба ВСУ впервые с 2015 года. Не исключено, что все это элементы одной цепи и Украина действительно намерена напасть на ДНР и ЛНР.