Вооруженные силы Соединенных Штатов узнали о множественных хищениях взрывчатки с военных складов только после того, как об этом им рассказала полиция. Фрагменты взрывных устройств неоднократно обнаруживались на местах преступлений, пишет информационное агентство Associated Press.

Журналисты провели независимое расследование и выяснили, что в 63 случаях ВС США даже не знали об исчезновении со складов тротиловых шашек, гранат и мин. Это вооружение полицейские либо находили на местах преступлений, либо конфисковали у злоумышленников в ходе расследования совершенно других уголовных дел.

Агентство сообщает, что это не какие-то древние боеприпасы времен Второй мировой. Это современные гранатометы, пластифицированная взрывчатка, мины и многое другое. Все это злоумышленники похитили либо со складов, либо из специального транспорта в процессе перевозки, так как на некоторых взрывных устройствах цела даже заводская упаковка.

Журналисты проверили данные, запросив у Минобороны перечень утраченных взрывчатых веществ за 10 лет. Выяснилось, что к примеру в Сухопутных силах было зафиксировано 1900 случае пропажи взрывчатки. Однако процентов 50, по словам подполковника Брэндона Келли, позже удалось найти. Где другая половина смертоносного вооружения, никто сказать не может.