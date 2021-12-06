Специалисты в области медицины перечислили психологические расстройства, которые нередко возникают у людей, переболевших коронавирусом.

Согласно словам психиатра Зураба Кекелидзе, человек может стать более вспыльчивым и раздражительным, и при этом не замечать этого. У многих появляются панические атаки и провалы в памяти, а также ухудшение настроения. Список подобных расстройств весьма широк и включает в себя даже затяжные психозы.

Ольга Бухановская, врач-психиатор, отметила, что у пациентов, которые перенесли COVID-19, в некоторых случаях проявлялась шизофрения. Сначала возникали определенные мании, которые постепенно переходили в тяжелую депрессию. Медики отмечают, что причиной возникновения данных болезней является нехватка кислорода у клеток, которая может нанести серьезный вред человеческому мозгу.