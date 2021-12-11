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Медики обнаружили неожиданный признак, указывающий на нехватку витамина B12 в организме и появляющийся только ночью.

Специалисты напоминают, что данное вещество нужно, чтобы поддерживать нервные клетки и кровь в здоровом состоянии. В случае его дефицита организм может столкнуться с серьезными последствиями, однако, как оказалось, существует ранний симптом обнаружения недостатка этого витамина. Речь идет о повышенном потоотделении во время сна.

В соответствующем эксперименте принял участие мужчина, страдавший от сильного выделения пота в ночное время. В основном он выделялся в верхней области тела. После медосмотра врачи решили прописать ему лечебный курс с употреблением витамина B12. Вскоре его недуг полностью пропал. Врачи отмечают, что при дефиците данного элемента могут также появиться различные неврологические синдромы.

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