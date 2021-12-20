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Исследователи из ФРГ решили воспользоваться VR-технологиями, чтобы вызывать у людей эмоции, приближенные к реальным, а затем изучать их.

Ранее в лабораториях использовали ролики или картинки, чтобы «искусственно» стимулировать нейроны, однако возникающие при этом эмоции были далеки от истинных чувств людей. Поэтому специалисты решили применять VR-шлемы, в которых испытуемые катались на виртуальных американских горках и в конце падали в пропасть. При этом ученые тщательно следили за активностью их мозга.

В результате эксперты обнаружили, что при возникновении сильных эмоций у человека активизируются особые мозговые ритмы, называемые альфа-осцилляциями. Была также замечена сильная связь между ними и состоянием испытуемого – когда он был возбужден, данные осцилляции проявлялись сильнее и наоборот.

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