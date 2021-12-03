России все-таки придется предпринимать ответные меры, чтобы выправить военно-стратегический баланс, заявил глава МИД РФ после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Он пояснил, что на встрече, которая длилась 40 минут, выяснилось, что ни США, ни НАТО не готовы предоставить РФ долгосрочные гарантии безопасности.

Действия Соединенных Штатов по освоению Украины и попытки разместить на ее территории американские ракеты создают для России серьезную угрозу, уверен военный аналитик Александр Бартош. Он отметил, что подлетное время боезарядов до наиболее важных стратегических объектов РФ составит всего несколько минут. Но одними ракетами агрессивные действия НАТО не ограничиваются.

Кроме того, Альянс накапливает силы в Европе и создает в Польше и Прибалтики чрезвычайно опасные для России боевые группы. Это действительно вынуждает Москву предпринимать ответные меры, которые вряд ли вдохновят США на дальнейшие агрессивные действия.