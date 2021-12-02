Вирусолог Анатолий Альтштейн раскритиковал антитело против коронавируса, которое было недавно открыто в Китае.

Как сообщается, учёные из Китая обнаружили антитело, позволяющее нейтрализовать все варианты COVID-19. Это возможно благодаря тому, что оно соединяется с неизменяющейся частью в структуре S-белка, которая стабильна даже при мутациях.

Согласно заявлению Альтштейна, это нельзя считать чрезмерным открытием. Он отметил, что нет сведений о том, в какой степени антитело нейтрализует штаммы коронавируса. К примеру, вакцина протии штамма, выявленного в Ухане, работает и против других вариантов вируса, но слабее. Это, как отметил вирусолог, указывает на то, что в белке есть участок, который важен для нейтрализации всех штаммов.

Открытие китайских учёных, как считает Альтштейн, можно применять для профилактики заболеваний в детском саду или дома.

Недавно профессор Константин Крутовский рассказал, за счёт чего штамм коронавируса омикрон легче проникает в клетки организма. Это происходит из-за трёх мутаций.