читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог Анатолий Альтштейн раскритиковал антитело против коронавируса, которое было недавно открыто в Китае.

Как сообщается, учёные из Китая обнаружили антитело, позволяющее нейтрализовать все варианты COVID-19. Это возможно благодаря тому, что оно соединяется с неизменяющейся частью в структуре S-белка, которая стабильна даже при мутациях.

Согласно заявлению Альтштейна, это нельзя считать чрезмерным открытием. Он отметил, что нет сведений о том, в какой степени антитело нейтрализует штаммы коронавируса. К примеру, вакцина протии штамма, выявленного в Ухане, работает и против других вариантов вируса, но слабее. Это, как отметил вирусолог, указывает на то, что в белке есть участок, который важен для нейтрализации всех штаммов.

Открытие китайских учёных, как считает Альтштейн, можно применять для профилактики заболеваний в детском саду или дома.

Недавно профессор Константин Крутовский рассказал, за счёт чего штамм коронавируса омикрон легче проникает в клетки организма. Это происходит из-за трёх мутаций.

Вам может понравиться

Южноафриканский врач Мзуква: Пациенты с омикрон-штаммом легче переносят болезнь

Штамм коронавируса «омикрон» чаще поражает молодых людей, но заболевание переносится гораздо легче, чем в случае заражения вариантом «дельта» заявил южноафриканский врач Мвуйиси Мзуква. По словам вице-председателя Южноафриканской медицинской ассоциации, ничего

Учёные предполагают, что штамм коронавируса “омикрон” может стать спасением человечества

Эксперты предполагают, что появление нового штамма COVID-19 «омикрон» может стать «светом в конце тоннеля» в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание «Русская весна». На данный момент омикрон ещё
  • Анна
  • 30.11.2021
  • читать 1 минуту

Специалист рассказал, что штамм коронавируса омикрон проникает в клетки лучше из-за трёх мутаций

Процессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский в беседе с изданием «Известия» рассказал о том, как штамм COVID-19 под названием омикрон проникает в клетки человека. Омикрон был обнаружен лишь
  • Анна
  • 01.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |