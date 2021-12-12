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Штамм коронавируса «Омикрон», зародившийся в Южноафриканской республике и уже добравшийся до России, может заражать как взрослых, так и детей любого возраста. Поэтому родителям обязательно нужно знать об основных симптомах, позволяющих своевременно узнать, что ребенок заболел Covid.

Вирусолог Альтштейн рассказал, что наиболее характерные для «Омикрона» симптомы – это головная боль, повышение температуры и сыпь на различных участках тела. Последний признак заражения встречается у 15 процентов детей и подростков.

Эксперт также отметил, что в отличие от других штаммов, «Омикрон» практически не вызывает исчезновение обоняния. К головной боли и необычной сыпи могут добавиться еще и такие симптомы, как ухудшение аппетита и хроническая усталость.

По словам Альтштейна, дети относительно легко переносят коронавирусную инфекцию, независимо от того, каким штаммом они заразились.

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