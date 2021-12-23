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В Великобритании было найдено наиболее древнее генеалогическое древо.

Как сообщается, на юго-западе страны была найдена гробница, в которой археологи нашли останки 35 человек. Во время исследования ДНК, выделенного из костей и зубов, выяснилось, что 27 человек являются родственниками. По словам учёных, останки принадлежат пяти поколениям одной семьи, причем большая часть родилась от четырёх женщин, которые имели детей от одного мужчины.

Возраст этих останков составляет почти шесть тысяч лет. Занималась семья пастушеством. Рацион этих людей в основном состоял из молочных продуктов. Кроме того, выяснилось, что члены семья создавали горшки, которые использовали для приготовления пищи и её хранения.

Учёные выяснили также, что умерших хоронили рядом с женщинами из первого поколения, что указывает на их социальную важность для семьи.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании нашли отпечаток гигантской многоножки. Её длина достигала трёх метров.

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