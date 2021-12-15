В Великобритании был найден золотой крест с мужским именем англосаксонского происхождения.

Как сообщается, специалисты обнаружили крест при помощи металлоискателя ещё в 2020 году на берегу реки Твид. Изготовили крест в 700-900 годах нашей эры. Находка является весьма редкой, так как обычно англосаксонские кресты того времени делали в одной форме, кроме того, на них раньше ни разу не находили рунических записей.

Длина креста составляет 2,5 сантиметра. Руны на кресте вычерчены по вертикальной линии. Кроме того, на кресте есть отверстие, сделанное уже после нанесения рун. Предполагается, что изначально крест имел петлю, при помощи которой его можно было подвешивать. Но затем петля сломалась и в кресте сделали отверстие.

Уникальность креста ещё и в том, что на нём вычерчено неизвестное имя – «Эадруф». Специалисты не знают ни одного имени, которые заканчивались бы на «руф». Что означает этот слог, также неизвестно.

Недавно в Великобритании обнаружили скелет мужчины, которого распяли примерно 1900 лет назад. Это наиболее древняя подобная находка в стране.