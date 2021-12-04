Национальная разведка Турции участвовала в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Этот факт признал вице-президент страны Фуат Октай. Он также заявил, что разведывательная служба «формирует баланс сил, ориентируясь на внешнюю политику Анкары».

Октай заявил, что турецкая разведка проводила работу, направленную на защиту национальных интересов Турции, не только в Карабахе, но еще и в Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним, что руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин еще в прошлом году заявлял, что в Карабахе были замечены представители турецкой MİT. Он также отмечал, что разведывательная организация Турции набирает наемников для участия в боевых действиях.

Ранее эксперты неоднократно подтверждали участие в войне спецназа Турции, который не только подготавливал азербайджанских военных, но и активно действовал на наиболее опасных участках линии фронта.