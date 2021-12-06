Австралия активно готовится к апокалипсису. Она разработала так называемый «черный ящик планеты», который в следующем году будет установлен в западной части острова Тасмания.

Сразу же после установки самописец, габаритами похожий на пассажирский автобус, начнет сбор информации, связанной с изменениями климата. Он будет фиксировать среднегодовую температуру на планете, уровень углекислоты в воздухе и другие параметры.

Австралийские ученые надеются, что «черный ящик Земли» поможет предостеречь будущих жителей планеты от тех ошибок, которые погубят человечество. После установки самописца в Тасмании в него введут данные, собранные за последние 50 лет. Затем они при необходимости будут дополняться и изменяться.

Сам «черный ящик» изготовят из высокопрочной стали, имеющей толщину около 8 сантиметров, что позволит сохранить его в целости даже после катастрофы.