Пользователь социальной сети «Фейсбук» Василь Румак с Украины опубликовал видеозапись, которую ему прислали знакомые из 61-й бригады. На ролике, снятом в лучах инфракрасного прожектора, можно разглядеть, как военнослужащие расстреливают группу неизвестных людей.

Сразу несколько средств массовой информации предположили, что это видеозапись инцидента на границе Украины и Беларуси, произошедшего 29 ноября. До сих пор о нем было известно очень мало, однако сейчас СМИ выдвигают версию, что бойцы ВСУ расстреляли крупную группу мигрантов, пытавшихся попасть в страну.

В то же время на ролике в углу хорошо видна надпись «Прилуки». Данный населенный пункт расположен в 200 километрах от границы с Белоруссией, поэтому ролик, по словам Румака, вполне может оказаться банальной провокацией.