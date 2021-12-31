читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своем новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее улучшение качества жизни и увеличение благосостояния граждан, которые должны сделать страну еще сильнее.

«Все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», – заявил глава государства.

Он также отметил, что все проблемы преодолеть невозможно, но к этому нужно стремиться. В будущем году Россия надеется не только на удачу и на открывающиеся новые возможности, но и на себя, так как достичь поставленных целей можно только в том случае, если активно взяться за дело.

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – подвел итог президент РФ.

Новогоднее обращение уже увидели жители Дальнего Востока, которые встретили 2022 году. Также оно появилось на видеохостинге YouTube.

Вам может понравиться

Канцлер Германии Шольц упомянул Украину в первом новогоднем обращении к жителям стhttps://discover24.ru/wp-admin/media-upload.php?post_id=297138&type=image&TB_iframe=1раны

Нерушимость границ Украины не будет предметом торга, заявил в своем первом новогоднем обращении к жителям Германии канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что Запад в ситуации вокруг Украины сталкивается с «новыми

Самолет управления нанесением ударов ВВС США дважды появлялся рядом с позициями российских войск

Американский самолет Е-8С за несколько часов до переговоров между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом организовал провокационный полет над Донбассом. Воздушная машина на протяжении нескольких часов кружила на линии между

Шведские истребители Saab JAS 39 Gripen организовали провокацию против российских кораблей

Шведские истребители Saab JAS 39 Gripen приблизились на опасное расстояние к российским кораблям «Королев» и «Минск» и отработали удары по ним. Подтверждение этой информации поступило из Минобороны скандинавского государства, опубликовавшего
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 31 декабря – пасмурно, до 7 °C |