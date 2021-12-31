В своем новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин анонсировал дальнейшее улучшение качества жизни и увеличение благосостояния граждан, которые должны сделать страну еще сильнее.

«Все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», – заявил глава государства.

Он также отметил, что все проблемы преодолеть невозможно, но к этому нужно стремиться. В будущем году Россия надеется не только на удачу и на открывающиеся новые возможности, но и на себя, так как достичь поставленных целей можно только в том случае, если активно взяться за дело.

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – подвел итог президент РФ.

Новогоднее обращение уже увидели жители Дальнего Востока, которые встретили 2022 году. Также оно появилось на видеохостинге YouTube.