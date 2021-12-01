В российских ВС появилось несколько соединений, способных вести сетецентрические боевые действия, сообщает информационное агентство «РИА Новости». Авторы поясняют, что все эти подразделения объединены в одну сеть с применением комплекта единой системы управления тактического звена.

ЕСУ ТЗ открывает широкие возможности и позволяет создавать разведывательно-ударные системы. В них могут входить не только командование войсками, но и бронетехника, беспилотные аппараты, военнослужащие в экипировке «Ратник», разведывательные подразделения и расчеты противовоздушной обороны.

Третья мотострелковая Висленская дивизия уже имеет на вооружении данные системы управления, что позволяет ей стать первым сетецентрическим соединением в российских войсках.