Специалисты интегрировали в программу «СберБанк Онлайн» для устройств, работающих на базе Android или iOS, новую функцию, получившую наименование «Дать в долг».

Благодаря этой опции пользователи смогут всегда помнить о том, что они дали в долг конкретную сумму или, наоборот, получили ее от другого человека. Она также позволяет задокументировать отправку денег и время их возврата. Должник будут получать специальные сообщения, напоминающие о грядущей выплате.

Для использования соответствующего сервиса необходимо перейти в «Диалоги», а потом начать чат с пользователем, которому требуется отдать деньги в долг. Далее следует нажать на знак «+» и выбрать раздел «дать в долг», написав сумму и сроки возврата. Следить за возвратом средств можно через меню чата. Приложение не может в автоматическом режиме списывать долги – оно лишь уведомляет человека о них.