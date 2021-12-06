На территории РФ в грядущем году увеличение пенсионных выплат будет проведено в несколько стадий и коснется миллионов россиян. Представители ПФР раскрыли детали будущих прибавок.

Согласно их словам, хоть эти изменения и затронут миллионы пожилых граждан России, однако это будет происходить постепенно, а не одномоментно. Отмечается, что, начиная с 1 января следующего года, государство проиндексирует страховую часть пенсии примерно на 5,9 процента. Затем 1 апреля будут повышены социальные пенсионные выплаты, причем сразу на 7,7 процента.

Что касается военных пенсионеров и экс-работников силовых ведомств, то у них пенсии должны будут вырасти лишь 1 октября. При этом их рост составит всего 4,3 процента. Ранее в СМИ также сообщили, что всем российским пенсионерам перед Новым годом могут выплатить по 15 000 рублей по распоряжению Владимира Путина.