Пробки на десятки километров “сковали” Петербург в понедельник утром и вечером. Жители города вынуждены простаивать по несколько часов в автобусах и маршрутках в стесненных условиях.

Кроме этого, в десятки раз увеличилось количество аварий на дорогах из-за неубранного вовремя снега. После первых метелей прошел почти месяц, а коммунальные службы все еще не могут нормализовать ситуацию.

Петербуржцам в буквальном смысле приходится проходить “семь кругов ада”. Сперва дойти до остановки, чтобы не упасть на нерасчищенных и скользких тротуарах. Также важно не угодить под падающую с крыши сосульку. Дождаться на морозе автобус и пробраться через кучи в него — еще один квест. А затем отстоять несколько часов в пробках и не попасть в аварию.

Жители города возмущены неспособностью Смольного решать образовавшиеся проблемы. Администрация Петербурга в июле “сократила за ненадобностью” 238 существующих маршруток. По мнению губернатора города Александра Беглова, в них нет необходимости.

Кроме этого, журналисты подсчитали, что вместо обещанных тысячи снегоуборочных машин, по городу работает около ста. Такая ситуация доказывает полный провал Смольного в подготовке к зиме. Администрация не способна эффективно наладить работу коммунальных служб для решения проблем.