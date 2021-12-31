Запад сделал Украину «квазичленом» НАТО, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, представляющий Комитет по международным делам. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Комментируя телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, парламентарий пояснил, что Украина вроде не входит в НАТО, однако Соединенные Штаты и другие страны Альянса активно используют ее территорию в собственных целях.

Киев давно стал плацдармом НАТО для давления на Москву и организации провокаций. Из-за этого Россия вынуждена налаживать отношения с серьезными глобальными игроками, которые могут гарантировать ее безопасность, если подобные действия Альянса будут продолжаться.

Белик отметил, что президент США Джо Байден несомненно является сегодня одним из самых влиятельных политиков планеты. Поэтому с ним нужно продолжать вести диалог в разных форматах.