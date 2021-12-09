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Россия использует танки Т-34 в качестве символа успешности бронетанковых войск страны и победы в Великой Отечественной войне, уверены эксперты польского издания Defense24. Так они прокомментировали недавние маневры этих боевых машин, которые прошли на полигоне Головеньки в Западном военном округе ВС РФ,

Минобороны России не сообщило, проходили ли танки огневую подготовку, однако рассказало, что они преодолевали препятствия, выполняли сложные маневры в условиях практически полного бездорожья. Представители ведомства пояснили, что это совсем не реконструкция с применением исторических боевых машин, а фактически стандартные учения с предъявлением повышенных требований к бронетехнике.

Польские журналисты уверены, что это не так. Российское Минобороны, по их мнению, просто оказывают дополнительное пропагандистское воздействие на общество, используя для этого технику, символизирующую великую победу. Они напоминают, что во многих регионах идет восстановление танков Т-34, которые еще недавно стояли на пьедесталах, а служба в экипажах этих боевых машин представляет собой своеобразную привилегию для танкистов.

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