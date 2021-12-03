Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Так называемая подготовка Украины к «войне с Россией» затеяна Зеленским только для «освоения» денег, выделяемых западными странами и бюджетом страны на оборону. Никакого другого смысла в заявлениях о вооруженном столкновении нет, так как РФ не собирается нападать на соседнюю страну.

Киевский политолог Александр Лазарев высмеял меры пор защите украинских границ вроде строительства стены или выкапывания глубокого рва. Он заявил, что Киеву нужна надежная и эффективная ПВО, а также авиация, которая смогла бы защитить страну от нападения с воздуха. Ров со стеной для этой цели точно не подходят.

Эксперт пояснил, что современная война начинается с ударов авиации. Наземные силы, которым может помешать ров, вторгаются на территорию на самом последнем этапе, когда вся инфраструктура уже разрушена, а важные стратегические объекты разгромлены. По его мнению, президент Владимир Зеленский со своим окружением просто ворует деньги на «подготовке к войне», так как отлично понимает, что воевать Украина точно не будет.

Вам может понравиться

Канада испугалась российских С-400 и передумала отправлять истребители на Украину

Канада уже не хочет перебрасывать на Украину свои истребители CF-18, о которых громогласно рассказывала на протяжении нескольких недель. Она даже убрала от границы те самолеты, которые уже были отправлены в

Польский лидер Дуда согласился на участие войск Эстонии и Великобритании в решении миграционного кризиса

До 30 апреля следующего года на белорусско-польской границе будут проводить военные операции британские и эстонские войска. Их численность составит до 155 и 150 военнослужащих соответственно. Согласие на их участие в

Глава ЦРУ во время визита в Москву обсудил возможность встречи Путина и Байдена

В 2022 году Владимир Путин и Джо Байден могут провести новую встречу. Об этом сообщили собеседники The Washington Post. В начале ноября в Москве побывал Уильям Бернс – глава ЦРУ
  • Анна
  • 30.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |