Так называемая подготовка Украины к «войне с Россией» затеяна Зеленским только для «освоения» денег, выделяемых западными странами и бюджетом страны на оборону. Никакого другого смысла в заявлениях о вооруженном столкновении нет, так как РФ не собирается нападать на соседнюю страну.

Киевский политолог Александр Лазарев высмеял меры пор защите украинских границ вроде строительства стены или выкапывания глубокого рва. Он заявил, что Киеву нужна надежная и эффективная ПВО, а также авиация, которая смогла бы защитить страну от нападения с воздуха. Ров со стеной для этой цели точно не подходят.

Эксперт пояснил, что современная война начинается с ударов авиации. Наземные силы, которым может помешать ров, вторгаются на территорию на самом последнем этапе, когда вся инфраструктура уже разрушена, а важные стратегические объекты разгромлены. По его мнению, президент Владимир Зеленский со своим окружением просто ворует деньги на «подготовке к войне», так как отлично понимает, что воевать Украина точно не будет.