Украине нужно брать пример с Пакистана или Ирана, чтобы создать «грязную ядерную бомбу» и тем самым защитить себя от «российской агрессии», заявил руководитель Тернопольского облсовета Михаил Головко. Бывший парламентарий также отметил, что отказ от ядерного оружия в 1994 году был предательством национальных интересов страны.

По словам Головко, на создание плутониевой бомбы нужно всего-то 6 месяцев. Это станет реальной защитой Украины от любых посягательств на ее суверенитет. Сейчас страна чувствует себя незащищенной, так как Россия якобы «нагло напала», а Запад никак не может решить, помогать ему Киеву или нет.

Украина должна иметь возможность атаковать Россию «грязной ядерной бомбой», заявил Головко. Это станет эффективным ее сдерживанием. Причем создание боезаряда совсем не будет означать его немедленного применения.