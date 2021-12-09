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На учениях 1129 и 38-го зенитно-ракетных полков ВСУ украинские военные сбили собственный БПЛА «Лелека-100», который проводил разведку неподалеку от Лисичанска. Подробности рассказал представитель пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что офицер, который командовал учениями, пытается замять инцидент. Он активно ведет переговоры с разведчиками, чтобы свалить падение беспилотника на оператора и заставить его восстановить уничтоженную технику.

Напомним, что ранее в Народной милиции сообщили о подрыве украинского военного транспорта на собственной мине. Сразу же после трагедии там же подорвался и автомобиль медицинской службы, который ехал на помощь. Водитель этой машины погиб.

Александр Мазейкин также сообщил, что 6 декабря военнослужащие ВСУ устроили потасовку из-за украденных спиртных напитков. В результате один боец погиб, еще один оказался в госпитале с серьезным ранением.

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