Исследователи из австрийского Венского университета заявили, что длина пальцев рук у женщин находится в прямой зависимости от их силы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В своём исследовании учёные использовали пальцевой индекс – эта теория основана на соотношении длин указательного и безымянного пальцев. До этого было доказано, что это соотношение указывает на мышечную силу у мужчин.

Теперь специалисты установили, что пальцевой индекс указывает и на силу женщин. В исследовании приняли участие 125 женщин, которым было от 19 лет до 31 года. Все они не имели хронических заболеваний.

Оказалось, что у тех женщин, у которых указательный палец короче безымянного, сила хвата выше. В дальнейшем учёные планируют продолжить исследования, чтобы определить связь между силой хвата и хроническими заболеваниями.

Ранее учёные установили, что запах младенцев вызывает агрессию у женщин, а мужчин успокаивает. Происходит это из-за вещества гексадеканал.