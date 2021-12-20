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Группа археологов собирается просканировать космическими лучами китайскую гробницу, где находится «Терракотовая армия», чтобы изучить расположенные в ней артефакты.

Императорская гробница все еще запечатана, так как исследователи бояться повредить находящиеся в ней изделия. По этой причине они предложили воспользоваться мюонным излучением, которое в природе образуется в верхних слоях земной атмосферы. Что касается гробницы, то она была построена около 2,3 тысячи лет назад в период правления Цинь Шихуанди. Согласно слухам, в ней расположены десятки смертельных ловушек и карта с обозначением ртутных рек.

В этом районе были также найдены терракотовые воины. К сожалению, из-за воздействия воздуха краска на них иссохла и поблекла. По этой причине китайские власти неохотно дают разрешение на дальнейшие раскопки, так как они могут повредить артефактам. Поэтому ученые хотят установить индикаторы субатомных частиц под гробницей, чтобы создать 3D-модель ее внутренней структуры.

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