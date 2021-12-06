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Исследователи не могут найти точный ответ на вопрос, почему в Японии и Индии наблюдается резкий спад заболеваемости COVID-19.

Всего 3 месяца назад в Японии каждый день регистрировали около 26 000 инфицированных. Сейчас же количество новых зараженных не превышает 200 человек, а информации об умерших от коронавируса и вовсе нет. Схожая обстановка наблюдается в Индии, где два дня назад, 4 декабря, инфекцию обнаружили у 8,6 тысячи человек, что невероятно мало для страны, где проживают 1,38 миллиарда человек.

Эксперты выдвинули несколько гипотез случившемуся. Одна из них связана с изменением в лечении зараженных. К примеру, в ряде индийских штатов начали использовать антипаразитарное лекарство ивермектин. Другая версия указывает на «испорченность» штамма «Дельта». Однако некоторые специалисты уверены, что самоликвидация данного варианта может оказаться опасной, так как он мог сдерживать другие более серьезные формы SARS-CoV-2.

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